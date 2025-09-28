CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barcelona 2-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

Barcelona 2-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, sahasında Real Sociedad'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 22:25
Barcelona 2-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 7. haftasında Barcelona, geriye düştüğü maçta Real Sociedad'ı 2-1 yendi.

Sahasında Real Sociedad ile karşılaşan Barcelona, 31. dakikada Alvaro Odriozola'nın attığı gole 43. dakikada Jules Kounde ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Robert Lewandowski ile öne geçen ve kalan bölümde skoru koruyan Katalan temsilcisi, sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 19 yapan Barcelona, liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekip ise 5 puanda kaldı.

