Barcelona’dan Gavi açıklaması!

Barcelona, genç yıldız Gavi'nin geçirdiği ameliyatın ardından 4-5 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İspanyol futbolcunun iç menisküsündeki sakatlığın artroskopi yöntemiyle tedavi edildiği belirtildi. Menisküsün korunabilmesi için dikiş atıldığı ifade edilirken oyuncunun tahmini iyileşme süresinin 4 ila 5 ay arasında olacağı aktarıldı.
