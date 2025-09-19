CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Rekor teklif

Rekor teklif

Real Madrid’de kariyerine devam eden Arda Güler’e Premier Lig’den 150 milyon euroluk teklif geldiği ileri sürüldü. Ancak Başkan Florentino Perez bunu veto etti

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Rekor teklif

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'le ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Defansa Central'in haberine göre, Premier Lig ekibinin 20 yaşındaki yıldız için La Liga devine 150 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Başkan Florentino Perez'in teklifi reddettiği belirtildi.

45 MİLYON EURO

2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldızın 45 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. 4 maçta forma şansı bulan Arda Güler 2 gol, 1 asistlik performansı ile 3 gole katkıda bulundu. Başkent ekibi bu sezon genç maestronun forma giydiği tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.

