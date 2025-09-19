Rekor teklif

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'le ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Defansa Central'in haberine göre, Premier Lig ekibinin 20 yaşındaki yıldız için La Liga devine 150 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Başkan Florentino Perez'in teklifi reddettiği belirtildi.

45 MİLYON EURO

2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldızın 45 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. 4 maçta forma şansı bulan Arda Güler 2 gol, 1 asistlik performansı ile 3 gole katkıda bulundu. Başkent ekibi bu sezon genç maestronun forma giydiği tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.