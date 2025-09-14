Arda Güler'e dünya basınından övgü! O yıldızlara benzetildi

ArdaGüler'e dünya basınından övgü! O yıldızlara benzetildi
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 4. haftasında deplasmanında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz ArdaGüler ise attığı golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Dünya spor basını da 20 yaşındaki yıldızın performansını öve öve bitiremedi. İşte o manşetler... | Son dakika spor haberleri
Real Madrid, 10 kişi kaldığı Real Sociedad deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip gelirken, eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe ve Arda Güler kaydetti. Milli yıldızın performansı büyük beğeni toplarken Dünya spor basını da manşetlerine taşıdı.
Vietnamvn:
Vietnam'da yayın yapan Vietnamvn, 'Perez haklı çıktı çünkü Arda Güler, Modric'in yerini doldurabiliyor' başlığı ile milli yıldıza övgüler yağdırırken, 'Mbappe ve Arda Güler'in birbirini mükemmel şekilde tamamlıyor. Güler topu kolayca kontrol ediyor, ayağında uzun süre tutmuyor ve her zaman belirleyici paslar için alan buluyor. Mbappe ise ritmi anlıyor ve genç takım arkadaşının yaratıcılığını en üst düzeye çıkarmak için tam doğru anda hareket ediyor." ifadeleri ile sayfasına taşıdı.
Tribuna:
Tribuna'da yer alan haberde ise 'Arda Güler ile Mbappe'nin arasındaki uyum, Cristiano Ronaldo ve Mesut Özil ikilisini hatırlatıyor' ifadesiyle Arda-Mbappe işbirliği Mesut Özil-Cristiano Ronaldo ikilisine benzetildi.
Znews'de yer alan haber ise 'Mbappe'nin Real Madrid'deki mükemmel ortağı' başlığı atılırken, Mbappe ile Arda'nın arasındaki uyum öne çıkarıldı. Haberde ayrıca Mbappe'nin ideal partnerinin Vinicius Jr. değil de Arda Güler olduğunun altı çizildi.
Xabi Alonso'nun göreve gelişinin ardından düzenli olarak ilk 11'e yerleşen Arda, bu sezon çıktığı 4 maçta kaydettiği 1 gol ve 3 asist ile şimdiden etkisini göstermeye başladı.