Rayo Vallecano-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Rayo Vallecano sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Estadio de Vallecas'ta oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Rayo Vallecano-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Barcelona maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria, Lopez, Ciss, Garcia, Diaz, Isi, de Frutos

Barcelona: Garcia, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran