CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Rayo Vallecano-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 3. hafta maçında Rayo Vallecano ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Rayo Vallecano-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 12:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rayo Vallecano-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Rayo Vallecano-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Rayo Vallecano sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Estadio de Vallecas'ta oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Rayo Vallecano-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Barcelona maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria, Lopez, Ciss, Garcia, Diaz, Isi, de Frutos

Barcelona: Garcia, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran

ASpor CANLI YAYIN

Çakar'dan G.Saray-Rizespor maçı sonrası flaş yorum!
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
DİĞER
“Yağmur altında aşk” Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar
Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada | Çin Lideri Cinping ile önemli görüşme
F.Bahçe'den Ederson hamlesi!
Arroyo Brezilya yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Espanyol-Osasuna maçı ne zaman? Espanyol-Osasuna maçı ne zaman? 12:45
Real Betis-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Real Betis-Athletic Bilbao maçı ne zaman? 12:37
Celta Vigo-Villarreal maçı ne zaman? Celta Vigo-Villarreal maçı ne zaman? 12:33
Kerem'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! Kerem'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! 12:20
VAR hakemleri açıklandı! VAR hakemleri açıklandı! 12:02
Arroyo Brezilya yolcusu! Arroyo Brezilya yolcusu! 11:50
Daha Eski
Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman? Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman? 11:48
Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? 11:44
Nottingham Forest-West Ham United maçı ne zaman? Nottingham Forest-West Ham United maçı ne zaman? 11:38
Brighton-Manchester City maçı ne zaman? Brighton-Manchester City maçı ne zaman? 11:33
Adana Demirspor-Amed SK maçı ne zaman? Adana Demirspor-Amed SK maçı ne zaman? 11:24
Serik Spor-Bodrum FK maçı ne zaman? Serik Spor-Bodrum FK maçı ne zaman? 11:20