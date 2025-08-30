Arda Güler sahneye çıktı! Kariyerinin en kolay gollerinden biri...

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı konuk etti.
18. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle Mallorca öne geçti, 34'te milli yıldız Arda Güler skora dengeyi getirdi.
İşte Arda Güler'in golü...
ARDA GÜLERRRRRRR GOLLLLLLLLLL 🔥 BRAVO ARDA 🔥 pic.twitter.com/bAIkjgijSi— S Sport (@ssporttr) August 30, 2025
2. GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Arda'nın 55. dakikada attığı gol ise elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
ARDA GÜLER'DEN BİR GOL DAHA 🔥NAZAR DEĞMESİN 🧿 pic.twitter.com/ZhHtHsF2gl— S Sport (@ssporttr) August 30, 2025