Haberler İspanya La Liga Arda Güler sahneye çıktı! Kariyerinin en kolay gollerinden biri...

Arda Güler sahneye çıktı! Kariyerinin en kolay gollerinden biri...

İspanya La Liga 3. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Mallorca'yı konuk etti. Milli futbolcu Arda Güler maçın 37. dakikasında attığı golle skora dengeyi getiren isim oldu. İzleyin...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 00:01
Arda Güler sahneye çıktı! Kariyerinin en kolay gollerinden biri...

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı konuk etti.

18. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle Mallorca öne geçti, 34'te milli yıldız Arda Güler skora dengeyi getirdi.

İşte Arda Güler'in golü...

2. GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Arda'nın 55. dakikada attığı gol ise elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

