Valladolıd-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid-Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 37. haftada Valladolid-Alaves mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLADOLID-ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid-Alaves maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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