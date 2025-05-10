CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Valencia-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Valencia ile Getafe 35. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Valencia-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 13:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Valencia-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 35. haftada Valencia ile Getafe mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia-Getafe maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan Devler Ligi kalecisi talebi!
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Rezalet..."
DİĞER
Gamze Özçelik, Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu! "Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!"
Nobel’e aday gösterilecek hamle: Terörsüz Türkiye! | Başkan Erdoğan ve Bahçeli ilmek ilmek ördü... PKK bitiyor!
Beşiktaş'tan Gedson için flaş teklif!
Maçın ardından o isme sert eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor-Rizespor maçı ne zaman? Konyaspor-Rizespor maçı ne zaman? 13:13
Beşiktaş'tan Gedson için flaş teklif! Beşiktaş'tan Gedson için flaş teklif! 12:46
Arda Güler'in mektubu öğrencilere dağıtıldı Arda Güler'in mektubu öğrencilere dağıtıldı 12:30
İstanbulspor-Çorum FK maçı ne zaman? İstanbulspor-Çorum FK maçı ne zaman? 12:17
MKE Ankaragücü-Amed SK maçı ne zaman? MKE Ankaragücü-Amed SK maçı ne zaman? 12:13
Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman? Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman? 12:09
Daha Eski
Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 12:06
Şanlıurfaspor-Erzurumspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor-Erzurumspor maçı ne zaman? 12:03
Holstein Kiel - Freiburg maçı ne zaman? Holstein Kiel - Freiburg maçı ne zaman? 12:02
Bochum - Mainz maçı ne zaman? Bochum - Mainz maçı ne zaman? 11:56
Dev maçın VAR'ı belli oldu! Dev maçın VAR'ı belli oldu! 11:54
Bandırmaspor-Pendikspor maçı ne zaman? Bandırmaspor-Pendikspor maçı ne zaman? 11:45