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Haberler İspanya La Liga Getafe-Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe-Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da 27. haftada Getafe ile Atletico Madrid mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Smeone'nin öğrencileri, ligde yaralarını sarmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 08:22
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Getafe-Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Getafe ile Atletico Madrid 27. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Getafe-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe-Atletico Madrid maçı 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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