Getafe-Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Getafe ile Atletico Madrid 27. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Getafe-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe-Atletico Madrid maçı 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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