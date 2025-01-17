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Haberler İspanya La Liga Espanyol - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Espanyol ile Real Valladolid 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Espanyol - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 12:40
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Espanyol - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Espanyol - Real Valladolid 20. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Real Valladolid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Real Valladolid maçı 17 Ocak Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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