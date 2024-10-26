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Haberler İspanya La Liga

Valladolid - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Valladolid ile Villarreal 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Valladolid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:20
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Valladolid - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Valladolid ile Villarreal 11. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valladolid - Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Villarreal maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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