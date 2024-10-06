Alaves 0 - 3 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET (LaLiga)

İspanya La Liga'da heyecan sürerken sezona lider devam eden Barcelona, Alaves deplasmanında da fire vermedi ve

Robert Lewandowski'nin hat trick'i ile 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

Estadio de Mendizorroza'da oynanan maçta ilk gol dakika 7'de geldi. Robert Lewandowski'nin golü ile Barça 1 - 0 öne geçti.

Dakika 22'de Robert Lewandowski, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2 - 0.

Lewa, 32. dakikada Barça'nın 3. golünü kaydetti ve devre arasına hat trick yaparak gitti.

Maçın 2. yarısında gol sesi gelmedi ve Barça, LaLiga'ya lider devam etti.