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Haberler İspanya La Liga

Alaves 0 - 3 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET (LaLiga)

İspanya La Liga'da heyecan sürerken sezona lider devam eden Barcelona, Alaves deplasmanında da fire vermedi ve
Robert Lewandowski'nin hat trick'i ile 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 19:54
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Alaves 0 - 3 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET (LaLiga)

İspanya La Liga'da heyecan sürerken sezona lider devam eden Barcelona, Alaves deplasmanında da fire vermedi ve

Robert Lewandowski'nin hat trick'i ile 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

Estadio de Mendizorroza'da oynanan maçta ilk gol dakika 7'de geldi. Robert Lewandowski'nin golü ile Barça 1 - 0 öne geçti.

Dakika 22'de Robert Lewandowski, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2 - 0.

Lewa, 32. dakikada Barça'nın 3. golünü kaydetti ve devre arasına hat trick yaparak gitti.

Maçın 2. yarısında gol sesi gelmedi ve Barça, LaLiga'ya lider devam etti.

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