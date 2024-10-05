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Haberler İspanya La Liga

Real Madrid 2-0 Villarreal | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti. Madrid ekibi sahasında rakibini 2-0 mağlup etti. Milli futbolcumu Arda Güler ise 79. dakikada oyuna dahil oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 00:08
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Real Madrid 2-0 Villarreal | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 9. haftasında sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi rakibini 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Federico Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior attı.

Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Milli futbolcumuz, 79. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu.

SAKATLIK YAŞANDI

Mücadelenin son anlarında Real Madrid'den Dani Carvajal, ciddi bir sakatlık yaşadı.

İspanyol yıldız, uzat dakikalarda yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Carvajal, sedyeyle oyundan çıktı

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