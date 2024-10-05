Real Madrid 2-0 Villarreal | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 9. haftasında sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi rakibini 2-0 mağlup etti.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Federico Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior attı.
Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Milli futbolcumuz, 79. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu.
SAKATLIK YAŞANDI
Mücadelenin son anlarında Real Madrid'den Dani Carvajal, ciddi bir sakatlık yaşadı.
İspanyol yıldız, uzat dakikalarda yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Carvajal, sedyeyle oyundan çıktı