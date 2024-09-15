Girona 1-4 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider durumda bulunan Barcelona, Katalonya derbisinde Girona'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Barcelona'nın gollerini Lamine Yamal (Dk. 30 ve Dk. 37), Dani Olmo (Dk. 47) ve Pedri (Dk. 64) atarken, ev sahibi takımın tek golü Christian Stuani'den (Dk. 80) geldi.
Barcelona'da forvet oyuncusu Ferran 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Aldığı galibiyetle La Liga'da 5'te 5 yapan tek takım olan Barcelona puanını 15'e çıkartarak, liderliğini devam ettirdi.
Girona ise 7 puanla 7. sırada yer aldı.