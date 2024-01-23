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Real Madrid Eder Militao ile yeni sözleşme imzaladı!

Son dakika spor haberi: Real Madrid, 26 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao'nun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 16:27
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Real Madrid Eder Militao ile yeni sözleşme imzaladı!

İspanyol ekibi Real Madrid, Eder Militao ile sözleşme yeniledi. Eflatun-beyazlılar, 26 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid CF, kulüple bağlantısı devam eden oyuncumuz Eder Militao'nun sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

2019 yılında Real Madrid'e transfer olan Militao, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 2 La Liga, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası olmak üzere 9 kupa kazandı. Real Madrid formasıyla 143 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 11 gol kaydetti.

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