Villarreal - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Villarreal ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Villarreal - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VİLLARREAL - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Las Palmas maçı 8 Ekim Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.