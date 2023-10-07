Mallorca - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Mallorca ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mallorca - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Valencia maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Müccadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.