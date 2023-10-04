Bu sezon ligdeki şampiyonluk unvanını korumak isteyen Devler Ligi'nde de yeniden zirveye tırmanmayı hedefleyen Barcelona'nın en büyük kozlarından biri Lamine Yamal. Hem İspanya Milli Takımıyla hem de Katalan ekibinin formasıyla sahaya çıkan ve gol atan 16 yaşındaki yıldız rakip ağları sarsan en genç oyuncu rekorlarını kırmıştı. Barcelona, Yamal'ın kontratını 2026 yılına kadar uzattı. Bonservisi için de 1 milyar euro gibi bir rakam belirledi. Barcelona'nın ünlü alt yapısı La Masia'nın son yıllarda yetiştirdiği en değerli ürün olan Yamal da yen kontratından memnun.

'BUNA MECBURDUK'

Barcelona'nın Lamine Yamal için belirlediği 1 milyar euro tartışma konusu oldu. Birçok otorite bu rakamın gerçeği yansıtmadığını belirtirken, karşı görüşte olanlar ise "Manchester City, PSG, Suudi Arabistan kulüpleri bir süredir çılgın paralar harcıyor. Bu ortamda düşük rakamlar yazarak onu kaptırmak büyük bir hata olurdu" tezini savundular. Barcelona, Ansu Fati, Pedri, Gavi gibi genç oyuncuları için de benzer rakamları kontratlarına yazmıştı. Böylece geleceğin takımı oluşturuluyor. Hedef teknik direktör Xavi yönetiminde her alanda kupaları kaldırmak.

ROQUE'Yİ ERKENDEN İSTİYOR

Barcelona daha önce Temmuz 2024'te kadrosuna katmak üzere anlaştığı Vitor Roque'yi daha erken bir tarihte kadroda görmek istiyor. Normal şartlarda yapılan anlaşmaya göre Temmuz 2024'te kulübe katılacak olan Roque'nin takıma katılma tarihi erkene çekilmiş gibi görünüyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona'nın futbol direktörü Deco bir sonraki milli arada Brezilya'ya uçacak ve Athletico Paranaense yönetimiyle Roque'nin takıma erken katılabilmesi için masaya oturacak. Barcelona bilindiği gibi genç oyuncuyu transfer edebilmek için Roque'yi yetiştiren Athletico Paranaense'ye 35 milyon euro ödemişti.