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Arda’yı izleyin’

Ünlü haber ajansı AFP, bu hafta sonu başlayacak İspanya La Liga'da 'Bu sezon izlenecek 5 isim' listesinde Arda Güler'e de yer verdi. Haberde, Real Madrid'in Fenerbahçe'nin genç yeteneğini, 20 milyon euro vererek ezeli rakibi Barcelona'nın burnunun dibinden aldığı belirtilip, "Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor" denildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
‘Arda’yı izleyin’
Ünlü haber ajansı AFP, bu hafta sonu başlayacak İspanya La Liga'da 'Bu sezon izlenecek 5 isim' listesinde Arda Güler'e de yer verdi. Haberde, Real Madrid'in Fenerbahçe'nin genç yeteneğini, 20 milyon euro vererek ezeli rakibi Barcelona'nın burnunun dibinden aldığı belirtilip, "Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor" denildi.
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