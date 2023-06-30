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Atletico Madrid taraftarı kulübün eski logosuna geri dönmesine karar verdi!

İspanyol ekibi Atletico Madrid'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Atletico Madrid Kulübü üyelerinin oylarıyla 2024-2025 sezonundan itibaren, son 6 yıldır kullandığı kulüp logosunu kaldırarak eski logosuna geri dönme kararı aldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 18:18 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 18:19
Atletico Madrid taraftarı kulübün eski logosuna geri dönmesine karar verdi!

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü üyelerinin oylarıyla 2024-2025 sezonundan itibaren, son 6 yıldır kullandığı kulüp logosunu kaldırarak eski logosuna geri dönme kararı aldı.

Atletico Madrid Kulübü, taraftar gruplarından gelen eleştiriler sonrasında 2017 yılından bu yana kullandığı kulüp logosunun devam etmesi ya da eskisine geri dönülmesi için referanduma gitti.

Kulüp üyelerinin katılımına açılan 28-30 Haziran arasındaki oylamanın ardından açıklama yapan İspanyol kulübü, üyelerin yüzde 56'sının katıldığı referandum sonunda sandıktan çıkan oyların yüzde 88,68'inin eski logoyu tercih ettiğini duyurdu.

Atletico Madrid, 1 Temmuz 2024'ten itibaren tüm forma ve kulüp sembollerinde, 1947-2017 yılları arasında kullandığı eski logosunu kullanacak.

Atletico, logosunda kullandığı Madrid kentinin sembolü olan çilek yiyen ayı figürünü 2017 yılında yönetimin yenilik olması gerekçesiyle aldığı kararla değiştirmişti.

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