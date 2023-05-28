Girona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Girona ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Real Betis maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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GIRONA - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona

Gazzaniga; Martinez, Juanpe, Bernardo, Gutierrez; Couto, Romeu, Herrera, Valery; Tsygankov; Castellanos

Real Betis

Bravo; Sabaly, Felipe, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Perez; Iglesias