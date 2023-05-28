Haberler İspanya La Liga Girona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 37. haftasında Girona ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 09:30
Girona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Girona ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Real Betis maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

GIRONA - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona
Gazzaniga; Martinez, Juanpe, Bernardo, Gutierrez; Couto, Romeu, Herrera, Valery; Tsygankov; Castellanos

Real Betis
Bravo; Sabaly, Felipe, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Perez; Iglesias

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher’i şimdilerde dillere destan güzelliğiyle büyülüyor! Çocuk yıldız Nehir Danış şaşırttı!
Miray Daner eski aşkı Oğulcan Engin’in yeni sevgilisi İlayda Alişan ile karşılaşınca buz kesti!
G.Saray'a İsviçre çakısı!
Cimbom'dan 10 numara transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia - Espanyol maçı hangi kanalda?
Almeria - Valladolid maçı hangi kanalda?
AÖF final sınavı giriş ekranı 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia - Espanyol maçı hangi kanalda? Valencia - Espanyol maçı hangi kanalda? 08:50
Girona - Real Betis maçı hangi kanalda? Girona - Real Betis maçı hangi kanalda? 08:46
Almeria - Valladolid maçı hangi kanalda? Almeria - Valladolid maçı hangi kanalda? 08:36
Rayo Vallecano - Villarreal maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano - Villarreal maçı hangi kanalda? 08:26
Cadiz - Celta Vigo maçı hangi kanalda? Cadiz - Celta Vigo maçı hangi kanalda? 08:18
Getafe - Osasuna maçı hangi kanalda? Getafe - Osasuna maçı hangi kanalda? 08:13
Daha Eski
Barcelona - Mallorca maçı hangi kanalda? Barcelona - Mallorca maçı hangi kanalda? 08:10
Atletico Madrid - Real Sociedad maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Sociedad maçı hangi kanalda? 08:05
Athletic Bilbao - Elche maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Elche maçı hangi kanalda? 07:58
Southampton - Liverpool maçı hangi kanalda? Southampton - Liverpool maçı hangi kanalda? 07:51
Manchester United - Fulham maçı hangi kanalda? Manchester United - Fulham maçı hangi kanalda? 07:48
Leicester City - West Ham maçı hangi kanalda? Leicester City - West Ham maçı hangi kanalda? 07:44