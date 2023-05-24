Haberler İspanya La Liga Vinicius'a yapılan ırkçı hakaretler nedeniyle Valencia'ya 5 maç ceza verildi!

Vinicius'a yapılan ırkçı hakaretler nedeniyle Valencia'ya 5 maç ceza verildi!

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia kulübüne, Vinicius Jr.'a yapılan ırkçı hakaretler nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:24
Vinicius'a yapılan ırkçı hakaretler nedeniyle Valencia'ya 5 maç ceza verildi!

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), La Liga kurumu ve İspanyol hükümetine bağlı Spor Yüksek Konseyi'nin üyelerinden oluşan Rekabet Kurulu, 21 Mayıs'ta oynanan Valencia - Real Madrid maçında ev sahibi ekibin tribünlerinden Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a yapılan ırkçı hakaretler nedeniyle Valencia'ya sahasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Diğer yandan maçın 90+7. dakikasında rakibinin yüzüne dirsek attığı gerekçesiyle Vinicius'a verilen kırmızı kart da iptal edildi.

RFEF, Valencia - Real Madrid maçının VAR hakemi İgnacio İglesias Villanueva'yı kırmızı kart olayı nedeniyle açığa aldığını daha önceden duyurmuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe için bomba iddia! Süper Lig'in yıldız hocası ile anlaşıldı...
Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye'nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...
F.Bahçe'den flaş hoca hamlesi! Jesus'un yerine geliyor
Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Espanyol - Atletico Madrid maçı saat kaçta?
Real Betis - Getafe maçı saat kaçta?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
2. turda nerede oy kullanacağım?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:17
Gelmek istediğini açıklamıştı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı Gelmek istediğini açıklamıştı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı 12:15
F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 12:06
F.Bahçe'nin eski futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti! F.Bahçe'nin eski futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti! 12:01
Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:57
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 11:53
Daha Eski
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... 11:40
Livakovic transferinde sürpriz gelişme! Livakovic transferinde sürpriz gelişme! 11:14
Şenol Güneş açıkladı! İşte Beşiktaş'ın başarısının sırrı Şenol Güneş açıkladı! İşte Beşiktaş'ın başarısının sırrı 10:46
Espanyol - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Espanyol - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 10:38
Real Betis - Getafe maçı saat kaçta? Real Betis - Getafe maçı saat kaçta? 10:36
Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 10:31