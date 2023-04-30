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Real Valladolid 2-5 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Valladolid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Real Valladolid'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede konuk ekip Atletico Madrid karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 00:06
Real Valladolid 2-5 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 32. hafta mücadelesinde Real Valladolid ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Mücadeleden Atletico Madrid 5-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Atletico Madrid'in golleri 20'de Molina, 24'de Gimenez, 38'de Morata, 90+3'de Depay ve 86. dakikada Valladolid'den Fernandez'in kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi.

Ev sahibi Real Valladolid'in gollerini ise 42. dakikada Larin ve 74'de Escudero kaydetti.

Bu maçın ardından Atletico Madrid ligde 66 puanla 3. sırada yer aldı.

Real Valladolid ise 35 puanla 15. sırada bulunuyor.

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