Haberler İspanya La Liga Enes Ünal'ın takımı Getafe'de Flores dönemi sona erdi

Enes Ünal'ın takımı Getafe'de Flores dönemi sona erdi

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe'de, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Quique Flores Sanchez'in görevine son verildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 15:13
Enes Ünal'ın takımı Getafe'de Flores dönemi sona erdi

Getafe'den yapılan yazılı açıklamada, varılan karşılıklı anlaşma sonrasında teknik direktör Sanchez'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Ligde son 5 maçtır kazanamayan ve son olarak kendisi gibi La Liga'da kalma mücadelesi veren Almeria'ya sahasında 2-1 yenilen Getafe, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.

La Liga'nın 31. haftasında bu akşam Valencia'nın sahasında oynayacağı maçta Real Valladolid'i mağlup etmesi halinde Getafe, 18. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girecek.

Getafe'de üç dönem teknik direktörlük yapan Sanchez Flores son olarak 18 ay önce göreve getirilmişti.

Getafe'nin yeni teknik direktör olarak, 2016-2021 yılları arasında takımı çalıştıran Jose Bordalas'ı düşündüğü iddia ediliyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Sergen Yalçın bombası! O takımı resmen açıkladı
ÖZEL | Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Torreira'nın yerine...
Derbinin oranları açıklandı! Favori...
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Athletic Bilbao - Sevilla maçı saat kaçta?
Villarreal - Espanyol maçı saat kaçta?
DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
💰1 DOLAR KAÇ TL?
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao - Sevilla maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Sevilla maçı saat kaçta? 15:00
Ebrar Karakurt kulüp başkanıyla birbirine girdi Ebrar Karakurt kulüp başkanıyla birbirine girdi 14:58
Villarreal - Espanyol maçı saat kaçta? Villarreal - Espanyol maçı saat kaçta? 14:57
Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma! Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma! 14:10
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor! 14:14
Trabzonspor’da Hamsik’ten Napoli mesajı Trabzonspor’da Hamsik’ten Napoli mesajı 14:18
Daha Eski
Southampton - Bournemouth maçı saat kaçta? Southampton - Bournemouth maçı saat kaçta? 14:44
Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? 14:48
Valencia - Real Valladolid maçı saat kaçta? Valencia - Real Valladolid maçı saat kaçta? 14:53
NBA'de iki takım daha konferans yarı finalinde! NBA'de iki takım daha konferans yarı finalinde! 11:02
Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! 11:12
Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! Luis Chavez’den F.Bahçe itirafı! 11:16