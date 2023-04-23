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Elche - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 30. haftasında Elche ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 08:04
Elche - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Elche ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Valencia maçı 23 Nisan Pazar günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ELCHE - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche
Werner; Lirola, Mascarell, Bigas, Clerc; Guti, Nwankwo; Morente, Collado, Milla; Boye

Valencia
Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Ozkacar, Lato; Musah, Guillamon, Almeida, Gaya; Lino, Cavani

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