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Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 21. haftasında Valencia ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:30
Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Valencia ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Athletic Bilbao maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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VALENCIA - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia

Mamardashvili; Foulquier, Comert, Diakhaby, Gaya; Musah, Guillamon, Almeida; Lino, Cavani, Duro

Athletic Bilbao

Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue; N Williams, Sancet, Vesga, Muniain, Berenguer; R Garcia

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