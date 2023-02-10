Haberler İspanya La Liga Cadiz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 21. haftasında Cadiz ile Girona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 13:56 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 14:00
Cadiz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Cadiz ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Girona maçı 10 Şubat Cuma günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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CADIZ - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Carcelen, Hernandez, Mbaye, Espino; Bongonda, Escalante, Fali, Alcaraz, Ocampo; Lozano

Girona

Gazzaniga; Martinez, Bueno, Espinosa, Gutierrez; Martin, A Garcia, Romeu, Villa; B Garcia, Castellanos

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