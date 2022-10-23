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Villarreal Almeria: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 11. hafta karşılaşmasında Villarreal evinde Almeria'yı konuk etti. 2 oyuncusu kırmızı kart gören Villarreal karşılaşmayı 90+4. dakikada bulduğu golle kazandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 21:49
Villarreal Almeria: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'da Villarreal evinde Almeria ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi Villarreal 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada ilk golü konuk ekip Almeria'da Melere 31. dakikada kaydetti.

Ardından 56. dakikada sahneye Rodriguez çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Ardından Rodriguez 2. sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde Villarreal'de Morlanes bu sefer kırmızı kartla oyun dışı kalan isim oldu.

9 kişi kalan ev sahibi takımda sahneye 90+4. dakikada Jackson çıktı ve skoru takımının 2-1'lik skorla 3 puanı almasını sağladı.

Bu sonuçla beraber Villarreal ligde 18 puanla 7. sırada yer aldı.

Konuk ekip Almeria ise 10 puanla 14. sırada bulunuyor.

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