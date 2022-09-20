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Barcelona sezonu dev karla kapadı!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 2021-22 sezonunu 98 milyon euro karla kapattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-22 mali yılı içinde kulübün 1,017 milyar euro gelir elde ettiği ve aynı dönemde 98 milyon euro kara geçtiği belirtildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 19:21
Barcelona sezonu dev karla kapadı!

Barcelona Kulübü, 2021-22 mali yılı içinde kulübün 1,017 milyar euro gelir elde etti ve aynı dönemde 98 milyon euro kara geçti. Yönetim Kurulu'nun onayıyla, 2022-23 sezonu gelir bütçesinin 1,255 milyar euro olarak onaylandığı ve gelecek sezon 274 milyon euro kar beklentisi olduğu da vurgulandı.

Son zamanlarda, salgın ve yüksek maaş alan oyuncuların etkisiyle ekonomik yönden zorlu bir süreç yaşayan Katalan temsilcisi, Lionel Messi'nin maaşını karşılayamama gerekçesiyle Arjantinli yıldız ile geçen sezon öncesinde yollarını ayırmış ve birçok önemli oyuncusuyla görüşmeler yaparak maaşlarında indirime gitmelerini sağlamıştı.

Televizyon ve lig maçı gelirlerinin bir kısmını özel bir şirkete satan Barcelona, çeşitli ticari anlaşmalarla ekonomik yapısını güçlendirmiş ve bu sezon başında Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Franck Kessie ve Hector Bellerin gibi önemli oyuncuları transfer etmişti.

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