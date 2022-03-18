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Athletic Bilbao - Getafe 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Enes Ünal atmaya devam ediyor

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. A Milli yıldızlarımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Getafe'nin golünü Enes Ünal kaydetti. Athletic Bilbao'nun golü Berchiche'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 01:29
Athletic Bilbao - Getafe 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Enes Ünal atmaya devam ediyor

İspanya La Liga'nın 29. haftasında A Milli yıldızlarımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, Athletic Bilbao ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

San Mames'te oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 3. dakikasında Enes Ünal attığı golle takımını öne geçirdi. 29'da Berchiche Bilbao'ya eşitliği getirdi. Getafe'de 65. dakikada Cuenca ve 90'da Jankto kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.

Milli futbolcularımızdan Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 28. maçında 14 gole ulaşırken Athletic Bilbao karşısında da 87 dakika görev yaptı.
Okay Yokuşlu ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Getafe 29 puana ulaştı. Athletic Bilbao'un puanı ise 41 oldu.

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