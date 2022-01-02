Getafe - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında lider Real Madrid deplasmanda Getafe'nin konuğu olacak. Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Mario Melero düdük çalacak. Melero'nun yardımcılıklarını Jose Martinez ve Joan Mendez yapacak.

Getafe ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid'in rakibine son maçlarda büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Real Madrid 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

GETAFE - REAL MADRID MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Getafe: David Soria, Stefan Mitrovic, Erick Cabaco, Jorge Cuenca; Damian Suarez, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic, Carles Alena, Mathias Olivera, Sandro Ramirez, Enes Ünal

Real Madrid: Andry Lunin, Lucas Vazquez, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard

GETAFE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.