Barcelona'da ayrılık depremi! Messi'den sonra Griezmann...

Barcelona'da işler gittikçe daha da karışık bir hal alıyor... Geçtiğimiz hafta başkan dahil olmak üzere tüm yönetimin istifa ettiği Katalan devinde Messi'nin ayrılığı gündeme gelirken bir darbe de Griezmenn'dan gelecek gibi duruyor.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Barcelona'da Griezmann, Alaves'e karşı gol atsa mental olarak kendini iyi hissetmiyor ve aidiyet duygusu neredeyse yok.



İMZA ATTIĞI İÇİN PİŞMAN!

Öte yandan Griezmann'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda Atletico Madrid'den Barcelona'ya transferine ilişkin pişmanlık duyduğunu söylediği ifade edildi.

ATLETCO'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ

Bununla beraber Griezmann'ın Barcelona'ya transfer olduğu için pişmanlığın bilan Simeone'nin, sezson sonunda Diego Costa'nın takımdan resmen ayrılması halinde Griezmann'ı takımına isteyebileceği ifade edildi.