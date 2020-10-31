Lionel Messi için flaş iddia! Serbest mi kalıyor?

Barcelona'da Lionel Messi için ayrılık çanları çalıyor... Katalan kulübünde son olarak başkan Bartomeu ve yönetim kurulu istifasını sunmuş, yaşanan bu gelişmenin ardından geçici yönetim kulübün başına gelmişti.

Ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Katalan kulübünde Lionel Messi için de yeni bir karar geliyor. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Barca, Messi'nin sözleşmesini feshedebilir.

YILLIK GELİRİ 70 MİLYON!

Messi, Barcelona ile imzaladığı son sözleşmede primlerle beraber toplam 70 milyon euroya yakın para kazanıyor ve corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle gelirleri düşen Barcelona, bu ücreti karşıyalayamıyor.

2 ÇÖZÜM VAR

Öte yandan Barcelona, 190 milyon euroluk kısıtlamaya gidecek ve Messi'ye 2 seçenek sunacak. İddiaya göre Barcelona, ya Messi'nin sözleşmesini feshedecek ya da maaşında indirime gidecek.



