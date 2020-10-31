Haberler İspanya La Liga Lionel Messi için flaş iddia! Serbest mi kalıyor?

için flaş iddia! Serbest mi kalıyor?

'da için flaş idda... İspanyol basınına yer alan habere göre Katalan kulübü, ocak ayına kadar Arjantinli yıldız için önemli bir karar alacak. Peki, Lionel Messi Barcelona'dan ayrılacak mı? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 18:43
Lionel Messi için flaş iddia! Serbest mi kalıyor?

'da için ayrılık çanları çalıyor... Katalan kulübünde son olarak başkan Bartomeu ve yönetim kurulu istifasını sunmuş, yaşanan bu gelişmenin ardından geçici yönetim kulübün başına gelmişti.

Ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Katalan kulübünde Lionel Messi için de yeni bir karar geliyor. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Barca, Messi'nin sözleşmesini feshedebilir.

YILLIK GELİRİ 70 MİLYON!
Messi, Barcelona ile imzaladığı son sözleşmede primlerle beraber toplam 70 milyon euroya yakın para kazanıyor ve corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle gelirleri düşen Barcelona, bu ücreti karşıyalayamıyor.

2 ÇÖZÜM VAR
Öte yandan Barcelona, 190 milyon euroluk kısıtlamaya gidecek ve Messi'ye 2 seçenek sunacak. İddiaya göre Barcelona, ya Messi'nin sözleşmesini feshedecek ya da maaşında indirime gidecek.

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