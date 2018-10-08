Sevilla'dan üst üste 4. galibiyet – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'dan üst üste 4. galibiyet

    Sevilla'dan üst üste 4. galibiyet

    Akhisarspor'un Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden , 'nde () karşılaştığı 'yu 2-1 mağlup etti.

    , 'nın 8. haftasında 'yu ağırladı. Celta Vigo kadrosundaki milli futbolculardan Okay Yokuşlu forma şansı bulamadı, Emre Mor ise maç kadrosuna alınmadı.

    Endülüs ekibi, Araujo'nun gördüğü kırmızı kart yüzünden son 32 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kalan Celta Vigo'yu 2-1 yendi.

    Sevilla'nın gollerini, 39. dakikada Sarabia ve 61. dakikada Ben Yedder kaydetti. Celta Vigo'nun golü ise 85. dakikada Boufal'dan geldi.

    Peş peşe 4. galibiyetini alan Sevilla, puanını 16'ya çıkarken, Celta Vigo 10 puanda kaldı.

    Akhisarspor, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

    1. 7.10.2018 21:51
    2. Güncelleme: 8.10.2018 01:09
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