Sevilla'dan üst üste 4. galibiyet
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) karşılaştığı Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.
Sevilla, La Liga'nın 8. haftasında Celta Vigo'yu ağırladı. Celta Vigo kadrosundaki milli futbolculardan Okay Yokuşlu forma şansı bulamadı, Emre Mor ise maç kadrosuna alınmadı.
Endülüs ekibi, Araujo'nun gördüğü kırmızı kart yüzünden son 32 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kalan Celta Vigo'yu 2-1 yendi.
Sevilla'nın gollerini, 39. dakikada Sarabia ve 61. dakikada Ben Yedder kaydetti. Celta Vigo'nun golü ise 85. dakikada Boufal'dan geldi.
Peş peşe 4. galibiyetini alan Sevilla, puanını 16'ya çıkarken, Celta Vigo 10 puanda kaldı.
Akhisarspor, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.
- 7.10.2018 21:51
- Güncelleme: 8.10.2018 01:09
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
PAŞA AH ULAN RIZA.....
Sevilla'dan üst üste 4. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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