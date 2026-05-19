CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bournemouth - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

19 Mayıs 2026 Salı gecesi, Premier Lig tarihinin en ikonik şampiyonluk kırılmalarından birine sahne olabilir. Lider Arsenal'ın pazartesi mesaisini kayıpsız atlatmasıyla birlikte, Manchester City için Bournemouth deplasmanında puana tahammül kalmadı. Şampiyonluk yarışını son güne taşımak isteyen Citizens, zorlu deplasmanda sahaya çıkıyor. Peki, Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 13:09
Bournemouth - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bournemouth - Manchester City maçı canlı izleme linki...

İngiltere Premier Lig'de nefesler tutuldu, şampiyonluk düğümü bu gece Güney Sahili'nde çözülüyor. "Bournemouth - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu, Arsenal'ın Burnley karşısında hata yapmamasının ardından zirve takibini sürdürmek isteyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Pep Guardiola ve öğrencilerinin unvan yarışında kalabilmek için Vitality Stadyumu'nda mutlak galibiyete ihtiyacı var. İşte dev mücadelenin canlı yayın saatleri ve kanalı...

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Bournemouth - Manchester City maçı 19 Mayıs 2026 Salı (Bugün) saat 21:30'da oynanacak.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY İÇİN "KADER" GECESİ

Pazartesi günü Arsenal'ın Burnley karşısında beklendiği gibi işini bitirmesinin ardından, Manchester City üzerindeki baskı zirveye ulaştı. Pep Guardiola'nın öğrencilerinin birincilik yarışını son haftaya (son güne) taşıyabilmesi için bu akşam Güney Sahili'nde sahadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Olası bir puan kaybında, Manchester City Premier Lig şampiyonluğunu resmen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth muhtemel ilk 11'i: Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kroupi, Tavernier, Evanilson

Manchester City muhtemel ilk 11'i: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Silva, Rodri, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye Sambacı golcü!
Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Devlet Bahçeli'den ülkücü gençliğe Terörsüz Türkiye mesajı: "Dik durun! Bu yük siyasi bir hedef değildir"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye yeni Arda Güler!
Transferde bomba Osimhen iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! 12:45
İlhan Mansız Avrupa Ligi Kupası'nı bando takımı eşliğinde getirdi! İlhan Mansız Avrupa Ligi Kupası'nı bando takımı eşliğinde getirdi! 10:46
F.Bahçe'ye yeni Arda Güler! F.Bahçe'ye yeni Arda Güler! 10:41
Spurs, Batı Konferansı finaline galibiyetle başladı! Spurs, Batı Konferansı finaline galibiyetle başladı! 09:56
Transferde bomba Osimhen iddiası! Transferde bomba Osimhen iddiası! 09:53
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 09:32
Daha Eski
Okan Buruk'tan şok Mauro Icardi raporu! Okan Buruk'tan şok Mauro Icardi raporu! 09:24
Spor dünyasından 19 Mayıs paylaşımları! Spor dünyasından 19 Mayıs paylaşımları! 08:59
Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:52
Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:50
Safi'den flaş transfer açıklaması! Safi'den flaş transfer açıklaması! 00:30
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! 00:30