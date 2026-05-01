Leeds United-Burnley maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United-Burnley maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 40 puanla 15. sırada yer alan Leeds United, 35. hafta mücadelesinde ligden düşmesi kesinleşen 19. sıradaki Burnley ile karşı karşıya geliyor. Son 5 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Daniel Farke’nin öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak matematiksel olarak kümede kalmayı tescillemek istiyor. Manchester City mağlubiyetiyle Championship’e dönüşü kesinleşen Burnley ise zorlu deplasmanda prestij arayacak. Peki, Leeds United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiliz futbolunun en ateşli stadyumlarından biri olan Elland Road, duygusal ve stratejik açıdan zıt kutupların mücadelesine sahne olacak. Leeds United, geçtiğimiz hafta sonu Chelsea'ye karşı oynadığı FA Cup yarı finalindeki 1-0'lık mağlubiyetin hayal kırıklığını ligde telafi etmek niyetinde. Daniel Farke yönetiminde ligin son bölümünde müthiş bir direnç gösteren ev sahibi, son 5 maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan uzaklaşmayı başardı. Diğer tarafta ise Burnley için hüzünlü bir veda süreci başlıyor. Scott Parker yönetimindeki konuk ekip, sezonun bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak ligden düşerek Championship'e geri döndü. Son 8 lig maçında galibiyet alamayan Burnley, üzerindeki baskının kalkmasıyla Elland Road'da sürpriz bir sonuç alarak taraftarına bir nebze de olsa teselli vermek istiyor. İşte Leeds United-Burnley maçının detayları!

Leeds United-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 35. haftasındaki kritik Leeds United-Burnley randevusu 1 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Leeds United-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA?

Elland Road Stadyumu'nda oynanacak Leeds United-Burnley maçı beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Burnley MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Tanaka, Justin; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Humphreys, Esteve, Hartman; Tchaouna, Ward-Prowse, Laurent, Anthony; Flemming

