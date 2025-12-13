CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea-Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Premier Lig

Chelsea-Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Premier Lig

Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig’de üst sıralara tırmanmak isteyen Chelsea, Cumartesi günü Stamford Bridge’de formda Everton’ı konuk edecek. Son haftalardaki istikrarsız performansına son vermek isteyen Maviler, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 08:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea-Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Premier Lig

Chelsea-Everton maçı canlı takip etmek için tıklayın

Chelsea-Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'de bu hafta Chelsea, evinde Everton ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Form durumunu düzeltmek isteyen Chelsea, Cumartesi akşamı taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saatini ve kanal bilgisini merak ediyor. Chelsea - Everton maçı canlı yayınla ekrana gelecek ve isteyenler dijital platformlardan da mücadeleyi takip edebilecek. Peki, Chelsea-Everton Premier Lig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA-EVERTON MAÇI HANGİ GÜN?

Chelsea-Everton maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

CHELSEA-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea-Everton maçı, saat 18:00'de başlayacak.

CHELSEA-EVERTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ve Everton'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA - EVERTON MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA

CHELSEA VS EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chelsea ile Everton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak. Chelsea-Everton FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea'nin muhtemel ilk 11'i: Sanchez, Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella, Santos, Fernandez, Estevao, Palmer, Garnacho, Pedro

Everton'ın muhtemel ilk 11'i: Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

ASpor CANLI YAYIN

TOD-REKLAM
G.Saray'dan Guendouzi bombası!
DİĞER
Trabzonspor’da Christ Inao Oulai’nin transferi için Avrupa devleri sırada!
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
F.Bahçe'de 2 veda birden!
Galatasaray'dan stoper bombası! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serik Belediyespor-Manisa FK maçı bilgileri! Serik Belediyespor-Manisa FK maçı bilgileri! 09:17
Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! 08:55
SMS Grup Sarıyer Spor-İstanbulspor maçı bilgileri! SMS Grup Sarıyer Spor-İstanbulspor maçı bilgileri! 08:48
Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı bilgileri! Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı bilgileri! 08:16
F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! 01:04
Liverpool'da Salah gelişmesi! Liverpool'da Salah gelişmesi! 01:03
Daha Eski
G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! 01:03
F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! 01:03
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! 01:03
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... 01:03
Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... 01:03
Slot'tan Salah açıklaması! Slot'tan Salah açıklaması! 01:03