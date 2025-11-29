CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Gol düellosunda kazanan Manchester City!

Gol düellosunda kazanan Manchester City!

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United'ı 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 20:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gol düellosunda kazanan Manchester City!

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City ile Leeds United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri Phil Foden (2) ve Josko Gvardiol kaydetti. Leeds United'ın Dominic Calvert-Lewin ve Lukas Nmecha ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Manchester City bu sonuçla puanını 25'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Leeds United ise 11 puanda kaldı.

Fatih Tekke: Mecbur kadroya aldık
Trabzonspor-Konyaspor | CANLI
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı!
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih uzatmalarda kazandı Bayern Münih uzatmalarda kazandı 19:30
Süper Lig'de izleyenleri şaşırtan gol! Süper Lig'de izleyenleri şaşırtan gol! 19:27
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! 19:18
Eyüpspor nefes aldı! Eyüpspor nefes aldı! 19:00
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 18:45
Fatih Tekke: Mecbur kadroya aldık Fatih Tekke: Mecbur kadroya aldık 18:33
Daha Eski
Katar'da sprint yarışının galibi Piastri! Katar'da sprint yarışının galibi Piastri! 18:28
"Daha iyi olacağımızı söyleyebilirim" "Daha iyi olacağımızı söyleyebilirim" 18:24
Serikspor deplasmanda galip! Serikspor deplasmanda galip! 18:19
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 18:07
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:45
Süper Lig ekibinde istifa! Süper Lig ekibinde istifa! 17:25