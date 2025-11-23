Leeds United-Aston Villa maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Leeds United-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leeds United ile Aston Villa, ligdeki konumlarını doğrudan etkileyebilecek kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 11 puanla düşme hattında yer alan Daniel Farke yönetimindeki Leeds United, taraftarı önünde oynayacağı bu maçta kötü gidişata dur deme hedefinde. Diğer tarafta Unai Emery'nin disiplinli oyunu altında yükselişe geçen Aston Villa bulunuyor. Son iki maçını da kazanarak form grafiğini yukarı taşıyan Birmingham temsilcisi, bu performansını sürdürerek zorlu Elland Road deplasmanından üç puanla dönmeyi ve puanını 21'e çıkarmayı amaçlıyor. Peki, Leeds United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında oynanacak Leeds United-Aston Villa maçı 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

LEEDS UNITED-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Elland Road'da oynanacak Leeds United-Aston Villa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.