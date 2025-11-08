West Ham United - Burnley maçı: Tarihi, saati, yayın bilgileri!

West Ham United - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında, düşme hattı sınırından sıyrılmak için Burnley ile kozlarını paylaşacak. Kendisinin 1 sıra altında bulunan Burnley'i taraftarının önünde yenerek 13. sıraya atlamayı hedefleyen ev sahibi, Burnley ile oynadığı son altı Premier Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. En üst ligde West Ham'a konuk olduğu son 11 maçın sadece ikisini kazanabilen Burnley ise rakibi karşısında sürpriz peşinde koşacak. İşte West Ham United - Burnley maçı detayları...

West Ham United - Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

West Ham United - Burnley maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. London (Olympic) Stadium'daki nefes kesen mücadele, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

West Ham United - Burnley MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Fernandes; Bowen, Paqueta, Summerville; Wilson

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Florentino, Cullen; Tchaouna, Foster, Anthony