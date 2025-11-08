CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United - Burnley maçı: Tarihi, saati, yayın bilgileri!

West Ham United, Premier Lig'in 11. haftasında Burnley'i konuk edecek. Alt sıraların kapışmasında ev sahibi ekip, 10 puanlı rakibinin 1 sıra altında yer alan 18. sırayla düşme hattında yer alıyor. 6 maçlık galibiyet hasretine Newcastle karşısında son veren Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri, aldığı 2-1'lik galibiyetle moral buldu ve seriyi tamamlamak istiyor. Burnley ise puanını 13'e yükseltmek için sahaya çıkacak. 2 maçlık galibiyet serisini Arsenal karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle noktalayan konuk takım, yeniden seri yazma peşinde. Peki West Ham United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 11:58 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 12:01
West Ham United - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında, düşme hattı sınırından sıyrılmak için Burnley ile kozlarını paylaşacak. Kendisinin 1 sıra altında bulunan Burnley'i taraftarının önünde yenerek 13. sıraya atlamayı hedefleyen ev sahibi, Burnley ile oynadığı son altı Premier Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. En üst ligde West Ham'a konuk olduğu son 11 maçın sadece ikisini kazanabilen Burnley ise rakibi karşısında sürpriz peşinde koşacak. İşte West Ham United - Burnley maçı detayları...

West Ham United - Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

West Ham United - Burnley maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. London (Olympic) Stadium'daki nefes kesen mücadele, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

West Ham United - Burnley MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Fernandes; Bowen, Paqueta, Summerville; Wilson

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Florentino, Cullen; Tchaouna, Foster, Anthony

