Wolverhampton’da Vitor Pereira dönemi sona erdi! Sözleşme uzatmasının 2 ay sonrası ayrılık kararı

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verdi.

Ligde son olarak deplasmanda Fulham'a 3-0 mağlup olan Wolves, 10 hafta sonunda yalnızca 2 puan toplayabildi ve galibiyet yüzü göremedi. Pereira yönetimindeki takım, bu süreçte 8 yenilgi alarak ligin son sırasına demirledi. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre alınan kötü sonuçların ardından ayrılık kararı kesinleşti.

GEÇEN SEZON TAKIMI LİGDE TUTMUŞTU

Wolverhampton, geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen Vitor Pereira ile küme düşme hattındaki zor durumu aşmış ve ligde kalmayı başarmıştı. 1.5 yıllık sözleşmeyle göreve başlayan Portekizli çalıştırıcının kontratı normalde bu sezon sonunda bitecekti.

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI, YİNE DE GÜVEN TAZELENDİ

Sezon başında kötü sonuçlara rağmen yönetim, eylül ayında Pereira'nın sözleşmesini 3 yıl uzatmış ve hocasına olan güvenini göstermişti. Ancak işler beklenenin tersine gitti. Yaz transfer döneminde önemli oyuncularını kaybeden Wolves, yerlerine 7 yeni isim transfer etmesine rağmen beklenen performansı ortaya koyamadı.

PEREIRA'NIN WOLVERHAMPTON KARNESİ

Vitor Pereira, Wolverhampton'un başında çıktığı 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 yenilgi aldı.