CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton’da Vitor Pereira dönemi sona erdi! Sözleşme uzatmasının 2 ay sonrası ayrılık kararı

Wolverhampton’da Vitor Pereira dönemi sona erdi! Sözleşme uzatmasının 2 ay sonrası ayrılık kararı

Premier Lig’de sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Portekizli hoca, sözleşmesini eylül ayında 3 yıl uzatmıştı ancak 10 hafta sonunda takım galibiyet alamayan tek ekip olunca yönetim düğmeye bastı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 15:01 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 15:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wolverhampton’da Vitor Pereira dönemi sona erdi! Sözleşme uzatmasının 2 ay sonrası ayrılık kararı

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verdi.

Ligde son olarak deplasmanda Fulham'a 3-0 mağlup olan Wolves, 10 hafta sonunda yalnızca 2 puan toplayabildi ve galibiyet yüzü göremedi. Pereira yönetimindeki takım, bu süreçte 8 yenilgi alarak ligin son sırasına demirledi. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre alınan kötü sonuçların ardından ayrılık kararı kesinleşti.

GEÇEN SEZON TAKIMI LİGDE TUTMUŞTU

Wolverhampton, geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen Vitor Pereira ile küme düşme hattındaki zor durumu aşmış ve ligde kalmayı başarmıştı. 1.5 yıllık sözleşmeyle göreve başlayan Portekizli çalıştırıcının kontratı normalde bu sezon sonunda bitecekti.

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI, YİNE DE GÜVEN TAZELENDİ

Sezon başında kötü sonuçlara rağmen yönetim, eylül ayında Pereira'nın sözleşmesini 3 yıl uzatmış ve hocasına olan güvenini göstermişti. Ancak işler beklenenin tersine gitti. Yaz transfer döneminde önemli oyuncularını kaybeden Wolves, yerlerine 7 yeni isim transfer etmesine rağmen beklenen performansı ortaya koyamadı.

PEREIRA'NIN WOLVERHAMPTON KARNESİ

Vitor Pereira, Wolverhampton'un başında çıktığı 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 yenilgi aldı.

G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
F.Bahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu!
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 14:38
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 14:27
Beşiktaş'ta Hasan Arat için ihraç kararı! Beşiktaş'ta Hasan Arat için ihraç kararı! 14:19
F.Bahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! F.Bahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! 13:59
Beşiktaş’ın güncel borcu açıklandı! Beşiktaş’ın güncel borcu açıklandı! 13:24
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 12:35
Daha Eski
Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 12:05
Boluspor-Bodrum FK maçı detayları! Boluspor-Bodrum FK maçı detayları! 10:54
Konyaspor-Samsunspor | CANLI Konyaspor-Samsunspor | CANLI 10:59
Van Spor FK-Sakaryaspor maçı detayları! Van Spor FK-Sakaryaspor maçı detayları! 11:03
Beşiktaş'ta genel kurul toplantısı başladı Beşiktaş'ta genel kurul toplantısı başladı 11:16
Levante-Celta Vigo maçı ne zaman? Levante-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:17