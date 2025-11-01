Liverpool - Aston Villa maçı CANLI YAYIN BİLGİSİ | Ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Aston Villa maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, evinde Aston Villa'yı konuk edecek. Tüm kulvarlarda aldığı 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Eintracht'ı ezici farkla yenen ev sahibi, son 2 maçında da yenilerek motivasyonunu yeniden kaybetti. Aston Villa ise ligdeki son maçında Manchester City'i 1-0 mağlup ederek moral depolamasının ardından zirve yarışında üst sıralara tırmanmak için mücadele edecek. Peki Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liverpool - Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool - Aston Villa maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Stuart Attwell'in düdük çalacağı karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool - Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Kamara; Malen, Rogers, McGinn; Watkins