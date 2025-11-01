CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool - Aston Villa maçı CANLI YAYIN BİLGİSİ | Ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Aston Villa maçı hangi kanalda?

Liverpool - Aston Villa maçı CANLI YAYIN BİLGİSİ | Ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Aston Villa maçı hangi kanalda?

Liverpool, Premier Lig'in 10. haftasında Aston Villa ile Anfield Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Son maçında Brentford'da deplasmanda 3-2 mağlup olan ev sahibi ekip, Lig Kupası'nda ise Crystal Palace karşısında aldığı 3-0'lık ağır yenilginin ardından toparlanma umuduyla sahaya çıkacak. Aston Villa ise 15 puanla koruduğu 8. sıradaki yerini yükseltmek yeni bir galibiyet serisi oluşturmak peşinde. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 11:42
Liverpool - Aston Villa maçı CANLI YAYIN BİLGİSİ | Ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Aston Villa maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, evinde Aston Villa'yı konuk edecek. Tüm kulvarlarda aldığı 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Eintracht'ı ezici farkla yenen ev sahibi, son 2 maçında da yenilerek motivasyonunu yeniden kaybetti. Aston Villa ise ligdeki son maçında Manchester City'i 1-0 mağlup ederek moral depolamasının ardından zirve yarışında üst sıralara tırmanmak için mücadele edecek. Peki Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liverpool - Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool - Aston Villa maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Stuart Attwell'in düdük çalacağı karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool - Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Kamara; Malen, Rogers, McGinn; Watkins

