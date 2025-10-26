Aston Villa-Manchester City CANLI | Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Aston Villa-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa, sahasında Manchester City'i ağırlayacak. Son yıllarda Unai Emery yönetiminde dikkat çeken performans sergileyen ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Deplasmanda mücadele edecek Manchester City ise Pep Guardiola önderliğinde şampiyonluk hedefinden sapmak istemiyor. Kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlayan İngiliz devi, puanını 19'a çıkararak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolseverler özellikle, "Aston Villa-Manchester City maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak Aston Villa-Manchester City maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Manchester City maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Onana, Kamara, McGinn, Rogers, Guessand, Watkins

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Kovacic, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland