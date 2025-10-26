CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa-Manchester City CANLI | Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-Manchester City CANLI | Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Unai Emery yönetiminde son senelere damga vuran ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Pep Guardiola yönetiminde tekrar şampiyon olmayı hedefleyen Manchester temsilcisi ise kritik maçı kazanarak puanını 19'a çıkartmayı amaçlıyor. Futbolseverler merakla, "Aston Villa-Manchester City maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 11:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aston Villa-Manchester City CANLI | Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa, sahasında Manchester City'i ağırlayacak. Son yıllarda Unai Emery yönetiminde dikkat çeken performans sergileyen ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Deplasmanda mücadele edecek Manchester City ise Pep Guardiola önderliğinde şampiyonluk hedefinden sapmak istemiyor. Kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlayan İngiliz devi, puanını 19'a çıkararak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolseverler özellikle, "Aston Villa-Manchester City maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak Aston Villa-Manchester City maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Manchester City maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Onana, Kamara, McGinn, Rogers, Guessand, Watkins

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Kovacic, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

ASpor CANLI YAYIN

Kenan Yıldız için 100 milyon euro!
Tedesco'dan flaş Duran kararı! Derbide...
DİĞER
Trabzonspor’un yıldızlarına övgü! “Doğru yolda olduğunu gösteriyor”
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi...
G.Saray'da İlkay gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino-Genoa maçı ne zaman? Torino-Genoa maçı ne zaman? 11:42
Malezya'da kazanan Marquez! Malezya'da kazanan Marquez! 11:35
Arsenal-Crystal Palace maçı detayları! Arsenal-Crystal Palace maçı detayları! 11:17
G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi... G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi... 11:19
Everton-Tottenham maçı detayları! Everton-Tottenham maçı detayları! 11:28
Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! 11:30
Daha Eski
Amed SK-İstanbulspor maçı detayları! Amed SK-İstanbulspor maçı detayları! 10:01
Bodrum FK-Iğdır FK maçı detayları! Bodrum FK-Iğdır FK maçı detayları! 10:10
Okan Buruk 'dalya' için sahada! Okan Buruk 'dalya' için sahada! 10:20
Folcarelli'den lig rekoru! Folcarelli'den lig rekoru! 10:34
Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman? Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman? 10:47
F.Bahçe'ye Merih Demiral müjdesi! F.Bahçe'ye Merih Demiral müjdesi! 10:50