Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United 4-2 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United 4-2 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Premier Lig’in 9. haftasında Old Trafford’da gol yağmuru vardı. Manchester United, Brighton karşısında üstün bir oyun sergileyerek 4-2’lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 21:35
Manchester United 4-2 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Brighton'u konuk etti. Old Trafford'da oynanan karşılaşma büyük bir tempoya sahne olurken ev sahibi ekip rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Matheus Cunha'nın golüyle öne geçen Manchester United, 34. dakikada Casemiro'nun ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. 61. dakikada Bryan Mbeumo skoru 3-0'a getirerek ev sahibi adına farkı açtı.

Brighton, 74. dakikada Danny Welbeck'in golüyle umutlandı. Uzatma dakikalarında Charalampos Kostoulas farkı bire indirse de, 90+7'de bir kez daha sahneye çıkan Bryan Mbeumo maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu maç boyunca sahada kaldı. Manchester United'da ise kaleci Altay Bayındır karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 16'ya yükselterek üst sıralara tırmandı. Brighton ise 12 puanda kaldı.

