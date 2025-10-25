Manchester United 4-2 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Brighton'u konuk etti. Old Trafford'da oynanan karşılaşma büyük bir tempoya sahne olurken ev sahibi ekip rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Matheus Cunha'nın golüyle öne geçen Manchester United, 34. dakikada Casemiro'nun ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. 61. dakikada Bryan Mbeumo skoru 3-0'a getirerek ev sahibi adına farkı açtı.

Brighton, 74. dakikada Danny Welbeck'in golüyle umutlandı. Uzatma dakikalarında Charalampos Kostoulas farkı bire indirse de, 90+7'de bir kez daha sahneye çıkan Bryan Mbeumo maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu maç boyunca sahada kaldı. Manchester United'da ise kaleci Altay Bayındır karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 16'ya yükselterek üst sıralara tırmandı. Brighton ise 12 puanda kaldı.