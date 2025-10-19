CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Liverpool 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oldu. Liverpool ile Manchester United kozlarını paylaştı. Konuk ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 20:59 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 21:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Manchester United, İngiltere Premier Lig 8. hafta maçında Liverpool'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 78. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool 15 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi. Manchester United ise 13 puana ve 9. sıraya yükseldi.

9 YIL SONRA GELEN GALİBİYET!

Manchester United, Liverpool'u 9 yıl sonra Anfield deplasmanında mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar, ezeli rakibine karşı deplasmanda en son 17 Ocak 2016 tarihinde 1-0'lık skorla galip gelmişti.

