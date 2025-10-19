Liverpool 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Manchester United, İngiltere Premier Lig 8. hafta maçında Liverpool'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 78. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool 15 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi. Manchester United ise 13 puana ve 9. sıraya yükseldi.

9 YIL SONRA GELEN GALİBİYET!

Manchester United, Liverpool'u 9 yıl sonra Anfield deplasmanında mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar, ezeli rakibine karşı deplasmanda en son 17 Ocak 2016 tarihinde 1-0'lık skorla galip gelmişti.