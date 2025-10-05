CANLI SKOR ANA SAYFA
Martin Odegaard Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Arsenal'da forma giyen Martin Odegaard, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 20:32
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Martin Odegaard, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Arsenal'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sol dizinde bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Orta sahada görev yapan Odegaard, İngiltere Premier Lig'de dün oynanan West Ham United maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Norveç Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 Ekim'de İsrail, hazırlık maçında da 14 Ekim'de Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

