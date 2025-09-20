Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Liverpool-Everton maçı tarih, saat ve canlı yayın kanalı belli oldu! Liverpool Everton maçı futbol dünyasının gözü kulağını çevirdiği kritik karşılaşmalardan biri olacak. 20 Eylül'de oynanacak Liverpool Everton maçı, hem puan durumu hem de ezeli rekabet açısından büyük önem taşıyor. Liverpool Everton maçı için geri sayım başladı, futbolseverler maç saatini ve yayın kanalını merak ediyor. Peki, Liverpool Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LIVERPOOL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool Everton maçı, İngiltere saatiyle 12:30'da (BST); Türkiye saatiyle ise 14:30'da (TSİ) başlayacak.

PREMIER LİG LIVERPOOL-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'de heyecanın doruklara ulaşacağı bu mücadele, beİN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.