Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Everton maçı, Premier Lig tutkunlarının merakla beklediği derbi heyecanını bir kez daha yaşatacak. Liverpool Everton maçı, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Liverpool Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları, maç günü yaklaştıkça gündemdeki yerini koruyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 11:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Liverpool-Everton maçı tarih, saat ve canlı yayın kanalı belli oldu! Liverpool Everton maçı futbol dünyasının gözü kulağını çevirdiği kritik karşılaşmalardan biri olacak. 20 Eylül'de oynanacak Liverpool Everton maçı, hem puan durumu hem de ezeli rekabet açısından büyük önem taşıyor. Liverpool Everton maçı için geri sayım başladı, futbolseverler maç saatini ve yayın kanalını merak ediyor. Peki, Liverpool Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Liverpool-Everton maçını takip etmek için tıklayınız.

LIVERPOOL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool Everton maçı, İngiltere saatiyle 12:30'da (BST); Türkiye saatiyle ise 14:30'da (TSİ) başlayacak.

PREMIER LİG LIVERPOOL-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'de heyecanın doruklara ulaşacağı bu mücadele, beİN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

