Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 3. hafta maçında Liverpool ile Arsenalkarşı karşıya gelecek. Yeni sezonda 3 puan alarak ligde etkili olmayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Liverpool-Arsenal maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 11:44
Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Üçüncü hafta mücadelesinde Liverpool sahasında Arsenal'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Liverpool-Arsenal maçı nasıl izlenir?". İşte, Liverpool-Arsenal maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Liverpool-Arsenal maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool-Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Martinelli, Gyökeres

