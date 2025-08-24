CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Fulham-Manchester United maçı canlı izle | Fulham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Fulham-Manchester United maçı canlı izle | Fulham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Fulham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim yönetiminde daha başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Kırmızı Şeytanlar, zorlu deplasmanda ilk 3 puanını almayı amaçlıyor. Sesko, Cunha ve Mbeumo gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Manchester United'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Fulham-Manchester United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fulham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 11:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fulham-Manchester United maçı canlı izle | Fulham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Fulham-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında kendi sahasında istediği başlangıcı yapamayan Manchester United, bu kez Londra ekibi Fulham'ın konuğu olacak. Ruben Amorim yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Kırmızı Şeytanlar, deplasmandan 3 puanla dönerek lige güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Transfer döneminde Sesko, Cunha ve Mbeumo gibi dikkat çekici isimleri kadrosuna katan Manchester United'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak konusu. Peki, Fulham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında oynanacak Fulham-Manchester United maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

FULHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak Fulham-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, Iwobi, King, Muniz

Manchester United: Onana, Yoro, de Ligt, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Cunha, Mbeumo, Sesko

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Ederson düğümü çözülüyor!
G.Saray'a İlkay şoku! Maaşı...
DİĞER
İzmir’in çilesi bitmiyor! Su yok, yol yok ama kahkaha yogası var!
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndan geçecek Başkan Erdoğan'ı selamlayacak!
Beşiktaşlılara Lauriente müjdesi!
F.Bahçe'de Amrabat ayrılığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlılara Lauriente müjdesi! Beşiktaşlılara Lauriente müjdesi! 11:16
Crystal Palace-Nottingham Forest maçı ne zaman? Crystal Palace-Nottingham Forest maçı ne zaman? 11:15
G.Saray'da Ederson düğümü çözülüyor! G.Saray'da Ederson düğümü çözülüyor! 11:08
Ümraniyespor-Hatayspor maçı ne zaman? Ümraniyespor-Hatayspor maçı ne zaman? 10:56
G.Saray'a İlkay şoku! Maaşı... G.Saray'a İlkay şoku! Maaşı... 10:52
Amed SK-Sivasspor maçı ne zaman? Amed SK-Sivasspor maçı ne zaman? 10:46
Daha Eski
F.Bahçe'de Amrabat ayrılığı! F.Bahçe'de Amrabat ayrılığı! 10:38
Erzurumspor-Pendikspor maçı ne zaman? Erzurumspor-Pendikspor maçı ne zaman? 10:37
Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 10:28
Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu F.Bahçe geçen seneki F.Bahçe'den..." Çakar'dan gündem olan sözler! "Bu F.Bahçe geçen seneki F.Bahçe'den..." 09:54
Trabzonspor-Antalyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Antalyaspor maçı detayları! 09:44
G.Saray Singo için teklifini iletti! G.Saray Singo için teklifini iletti! 09:37