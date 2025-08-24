Fulham-Manchester United maçı canlı izle | Fulham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Fulham-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında kendi sahasında istediği başlangıcı yapamayan Manchester United, bu kez Londra ekibi Fulham'ın konuğu olacak. Ruben Amorim yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Kırmızı Şeytanlar, deplasmandan 3 puanla dönerek lige güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Transfer döneminde Sesko, Cunha ve Mbeumo gibi dikkat çekici isimleri kadrosuna katan Manchester United'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak konusu. Peki, Fulham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında oynanacak Fulham-Manchester United maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

FULHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak Fulham-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, Iwobi, King, Muniz

Manchester United: Onana, Yoro, de Ligt, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Cunha, Mbeumo, Sesko