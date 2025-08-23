Manchester City FC - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Manchester City FC - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Manchester City FC, evinde Tottenham'ı ağırlayacak. Etihad Stadium'da oynanacak karşılaşmada Peter Bankes düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Manchester City FC - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City FC - Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City FC - Tottenham maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City FC - Tottenham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City FC: Trafford; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Bernardo, Gonzalez; Bobb, Reijnders, Marmoush; Haaland

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Bentancur, Palhinha, Spence; Sar, Kudus; Richarlison